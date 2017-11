Nouvelle-Calédonie : vers le référendum d'auto-détermination

et AFP

publié le 03/11/2017 à 02:42

Le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa est parvenu jeudi 2 novembre au soir à "un accord politique" sur le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Un accord conclu à l'issue d'une longue journée de négociations à Matignon.



Programmé en 2018, comme l'a affirmé Edouard Philippe, cette entente respecte les dates prévues par l'Accord de Nouméa. Le texte, signé par le gouvernement Jospin en 1998, avait pour but d'encadrer le transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie afin de la permettre d'organiser un référendum d'auto-détermination à l'horizon 2018.

"Nous avons ce soir un accord politique et, peut-être au-delà de cet accord politique, nous avons une confiance. C'est au moins aussi important. Il nous reste du travail et ce travail est difficile", a déclaré le Premier ministre peu avant minuit, lors d'une déclaration à la presse, entouré de la ministre des Outremer Annick Girardin et des différents membres du Comité. Annick Girardin sera d'ailleurs l'invitée de RTL vendredi 3 novembre à 7 h 45.