publié le 08/02/2018 à 07:09

Après les fortes chutes de neige qui ont paralysé la circulation dans la moitié nord de la France et la région parisienne, place ce jeudi 8 février à des températures glaciales. Le verglas recouvre les routes et les trottoirs. Sur la Place de Clichy à Paris, certains habitants ont trouvé un moyen d'éviter la chute.



"Je conseille à tous d'aller chez le cordonnier et d'ajouter des plaques sous les chaussures, c’est sécurisant, explique Norbert, à l'aise malgré la chaussée glissante. Comme la maire de Paris Anne Hidalgo ne fait pas son travail correctement, on est obligé de s'adapter."

Du côté de la circulation en Île-de-France, la RN118 au sud de Paris est toujours fermée ce jeudi matin. Une quinzaine de véhicules sont encore abandonnés. Ils seront déplacés vers des garages si leurs propriétaires ne viennent pas les récupérer. Des poids lourds sont toujours retenus à l'approche de la région parisienne. À noter également quelques retards dans la circulation des trains.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a tenu un discours en Corse mercredi 7 février, dans lequel il a évoqué notamment l'inscription de la région dans la Constitution, tout en balayant la demande des nationalistes d'obtenir un statut de résident.



- Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, lance officiellement ce jeudi la nouvelle police de proximité. Cette police quotidienne de sécurité aura pour but de renforcer les liens entre les habitants et les forces de l'ordre.



- L'État va allouer 295 milliards d'euros supplémentaires dans le budget de la défense pour moderniser les armées sur la période 2019-2025. La question du remplacement du porte-avion Charles de Gaulle est évoquée.



- En Coupe de France, Lyon s'est qualifié mercredi soir en quarts de finale grâce à son succès obtenu à Montpellier (1-2). À noter également les qualifications de Lens contre Troyes (1-0), de Chambly face à Granville (1-0), et de Caen à Metz (2-2, 3 t.a.b. à 2).