Robin Theault et Granville ont notamment éliminé Bordeaux en 32es de finale

publié le 07/02/2018 à 12:57

Les Herbiers (3e division), club de Vendée impressionnant à Auxerre mardi 6 février (0-3) ? Chambly (3e division) ou Granville (4e division), qui s'affrontent mercredi 7 février (18h30) ? Grenoble (3e division), opposé à Strasbourg (Ligue 1) le lendemain en clôture de ces 8es de finale ? Qui seront les "Petits Poucets" en quarts de cette édition 2017-2018 de la Coupe de France aux côtés des grosses écuries comme le PSG et l'OM ?



Pour l'instant, il s'agit donc de l'US Granville, club du département de la Manche évoluant en National 2. Les Normands ont signé l'exploit des 32es en profitant de la mauvaise passe des Girondins de Bordeaux (2-1 après prolongation), avant de passer l'obstacle Concarneau (National 1), encore au bout du suspense (3-2 a.p.). Quel que soit le vainqueur à Chambly, petite commune de l'Oise, l'histoire sera belle.

Ce match se déroulera en même temps que Lens-Troyes, opposition entre le 16e de Ligue 2 et le 19e de Ligue 1, et Metz-Caen, première des deux affiches entre clubs de l'élite (le 20e face au 11e). La deuxième est prévue en soirée (21h) à Montpellier, qui reçoit Lyon. 4e de L1 après deux revers à Bordeaux (3-1) et Monaco (3-2), l'OL s'était incliné dans l'Hérault en Coupe de la Ligue mi-décembre (4-1) après un nul en championnat en novembre (0-0).

Coupe de France : résultats et programme des 8es

Mardi 6 février :

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1) : 0-9

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1) : 0-3

Sochaux (L2) - PSG (L1) : 1-4



Mercredi 7 février :

18h30 : Metz (L1) - Caen (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Lens (L2) - Troyes (L1)

21h00 : Montpellier (L1) - Lyon (L1)



Jeudi 8 février :

21h00 : Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)