publié le 14/12/2017 à 12:23

Matignon se délocalise pendant 48 heures à Cahors. Alors pas d’inquiétude, le territoire nationale n’est pas envahi. Il s’agit en fait pour le Premier ministre d'aller à la rencontre des principales associations d'élus et surtout, de participer à la deuxième édition de la Conférence nationale des territoires.



De plus en plus de commerces mettent la clef sous la porte dans les villes de 15.000 à 100.000 habitants des régions. Pour éviter que les centres ne se meurent, Édouard Philippe devrait présenter plusieurs mesures à venir dans les mois prochains. La fin des "zones blanches", en premier. Ces zones sont des secteurs entiers qui ne bénéficient pas de couverture numérique. Or, le réseau mobile permet d’augmenter l’accès aux services.

Le deuxième point concerne les logements. L’exécutif entend élargir l’offre pour faire revenir les gens dans les centres en perte d’activité. L’idée serait d’utiliser le levier « action logement », bailleur social qui vise à permettre l’accès au logement pour favoriser l’emploi.

Enfin, des aides à l’installation aux commerces dans les centres villes devraient être débloquées. Des projets de nouveaux centres commerciaux pourraient d’ailleurs faire les frais de cette nouvelle politique. Ces trois axes devraient être présentés dans la loi logement du mois de mars. La question se pose encore du financement de cette action.

À écouter également dans ce journal :

SOCIÉTÉ - Les Pages jaunes publie le classement des comportements des Français face à la médecine. S’ils appellent plutôt le lundi, ils privilégient de plus en plus les méthodes alternatives, comme la Chiropraxie, l’étiopathie et la naturopathie.



POLITIQUE - Premier écueil pour Laurent Wauquiez, la "clause Molière" a été annulée par le tribunal de Lyon. Elle obligeait les ouvriers d’un chantier à parler français sur un chantier pour comprendre consignes sécurité.



JUSTICE - La Cour de justice de la République a été saisie à l’encontre de Jean-Jacques Urvoas (PS), ancien ministre de la Justice. Il aurait fourni à Thierry Solère (EM) une note confidentielle l’accusant de fraude fiscale.



SPORT - Chris Froome soupçonné de dopage se défend. Il affirme à la BBC qu’il n’a rien à se reprocher. Je n’ai enfreint aucune règle, je n’ai pas pris plus que la dose autorisée. Ce n’est pas un test positif.



POLITIQUE - François Hollandedonne sa première grande interview à RTL. Il sera l’invité de Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel à 18h30.



SANTÉ - La grippe s’installe. Le seuil épidémique a été passé en Île de France. Autre épidémie en cours, bronchiolite qui touche particulièrement les bébés.



INTERNATIONAL - Humiliation pour Theresa May. Mise à mal par son propre camp, l’accord qu’elle doit trouver avec Bruxelles encadrant le Brexit devra être ratifié par un vote contraignant du parlement britannique



FOOTBALL - L’arbitrage vidéo en France dès la saison prochaine. Malgré les limites techniques du système en l’état, l’assemblée générale de la Ligue de football professionnelle (LFP) devrait l’introduire en vue de la saison prochaine.