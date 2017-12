et Stéphane Carpentier

publié le 13/12/2017 à 13:36

L'étrange asthme de Christopher Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui a même enchaîné avec une victoire sur la Vuelta en septembre, est soupçonné de dopage. Il n'est pas question de contrôle positif mais "anormal", sur un médicament asthmatique : le salbutamol.



Le produit est autorisé depuis 2010 par le Code mondial antidopage, mais dans certaines proportions seulement. Or, dans le cas de Froome la concentration retrouvée est deux fois plus forte que celle autorisée. Le salbutamol, on le retrouve notamment dans la ventoline pour favoriser la dilatation des bronches.

Maintenant, Froome va devoir prouver qu'il a utilisé ce produit par inhalation et non par intraveineuse ou par voie orale, ce qui est totalement interdit. "Mon asthme s'est accentué durant la Vuelta, donc j'ai suivi les conseils du médecin de l'équipe pour augmenter mes doses de salbutamol. Comme toujours, j'ai pris les plus grandes précautions pour faire en sorte de ne pas dépasser la dose permise", assure le coureur.

