publié le 13/12/2017 à 07:06

À Marseille, l'un des plus importants lieux de culte musulman a été fermé pour une durée de six mois sur décision de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Une nouvelle fois, c'est le comportement et l'influence d'un imam qui est en cause. El Hadi Doudi est un imam algérien arrivé en France en 1981. Il s'inscrit dans la mouvance islamiste radicale, selon le préfet de police, au point de devenir une référence du salafisme. Ses prêches en arabe attiraient de plus en plus de fidèles, jusqu'à 400 tous les vendredis, venant de toute la France et même d'Espagne selon certains.



Son influence grandissante dans la communauté musulmane de Marseille commençait à inquiéter. "C'est un discours qui véhicule la haine, au moment où l'on appelle à vivre ensemble et au respect des autres communautés. Mais malheureusement, c'est cette tendance qui prend du terrain", regrette Abderrahman Ghoul, vice-président du Conseil régional du culte musulman.

Par ailleurs, l'imam avait pour ambition de faire de sa mosquée le plus grand lieu de culte musulman de Marseille. Deux questions demeurent désormais : où vont aller prier ses fidèles et l'imam Doudi va-t-il trouver asile dans une autre mosquée.

À écouter également dans ce journal

Politique - Alors qu'il était ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas a transmis au député des Hauts-de-Seine Thierry Solère, alors membre du parti Les Républicains (LR), une note confidentielle sur une enquête policière le concernant, révèle Le Canard enchaîné dans son édition du 13 décembre.



International - Donald Trump vient de perdre l'État de l'Alabama. La victoire du démocrate Doug Jones à l'élection sénatoriale face au républicain Roy Moore retire au président américain un précieux siège au Sénat, puisque les Républicains ne sont plus majoritaires que d'une seule voix.



Société - Emmanuel Macron a annoncé qu'une "décision définitive", concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera prise "au plus tard en janvier".



Écologie - "On est en train de perdre la bataille", a déclaré Emmanuel Macron devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de Paris.



Économie - Les négociations sur l'assurance-chômage débutent aujourd'hui avec les syndicats et le patronat.



Football - Strasbourg reçoit le PSG en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, après un match aller remporté par les Strasbourgeois (2-1). Les Parisiens devront faire sans Neymar, qui a dû rentrer en urgence au Brésil.



Handball - Les Bleues se sont qualifiées pour les demi-finales en dominant 25-22 le Monténégro. Prochain match face à la Suède vendredi.