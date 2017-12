Brexit : accord de principe sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'UE

publié le 08/12/2017 à 11:45

Après des mois de lents progrès, les événements se sont accélérés au sujet du Brexit. Ce vendredi 8 décembre une rencontre annoncée au dernier moment a réuni la Première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.



Lors de cette entrevue, ils sont tombés d'accord sur la première phase des négociations du Brexit portant sur les modalités de leur divorce, ouvrant la voie à la discussion sur leur future relation.



La Commission, qui mène les négociations du Brexit au nom de l'UE à 27, a annoncé qu'elle estimait que des "progrès suffisants" exigés par les Européens dans trois domaines clés ont été réalisés.

Il revient désormais au Conseil européen, instance qui regroupe les dirigeants des États membres, de valider le constat de la Commission, ce qui permettra d'ouvrir la deuxième phase des négociations consacrée à la "future relation" entre l'UE à 27 et Londres, notamment commerciale.



"Si les 27 États membres acceptent notre évaluation, nous, la Commission européenne et notre négociateur en chef Michel Barnier, nous sommes prêts à entamer immédiatement les travaux de la deuxième phase des négociations", a expliqué Jean-Claude Juncker.

Trois dossiers prioritaires dans l'accord

Ce premier "accord" trouvé entre Bruxelles et Londres fait l'objet d'un "rapport conjoint" de 15 pages qui décline les éléments concernant les trois dossiers prioritaires : la gestion de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, le règlement financier de la séparation et les droits des citoyens expatriés.

le défi le plus difficile est à venir" Donald Tusk, président du Conseil de l'UE Partager la citation





Le président du Conseil de l'UE, instance qui représente les dirigeants des 28, Donald Tusk, a prévenu que "le défi le plus difficile" des négociations entre le Royaume Uni et l'Union sur le Brexit était "à venir".



Après cet accord historique ce dernier a tenu à affirmer : "Nous savons tous que se séparer est dur mais se séparer et construire une nouvelle relation est encore plus dur".



Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a, lui, salué un "jour très important" dans les négociations du Brexit, ajoutant que l'accord annoncé sur le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne constituait "la fin de début des négociations".