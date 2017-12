publié le 13/12/2017 à 08:11

Coup de tonnerre aux États-Unis où les Démocrates ont remporté l'un des bastions républicain : l'Alabama. C'est une première depuis 25 ans. Doug Jones est élu sénateur face à l'ultra-conservateur Roy Moore. Ce résultat est un message d'alerte dans cet État où Donald Trump avait distancé Hillary Clinton de 28 points lors de la présidentielle de novembre 2016. Le candidat qu'il a supporté à bout de bras a perdu assez nettement.



Sa stratégie populiste s'est enrayée. Cela est inquiétant pour sa situation politique immédiate puisqu'il y a des élections de mi-mandat en novembre. Si de nouvelles défaites devaient arriver, il n'est pas à exclure que le président américain perde sa majorité au Congrès et qu'il se trouve en mauvaise posture pour 2020.

De plus, sa dimension personnelle ne lui permet plus de dépasser la situation politique. Cela signifie que l'Amérique de droite est en train d'apprendre à vivre sans Donald Trump.

À écouter également dans ce journal

Société - C'est aujourd'hui que les médiateurs rendent leur rapport sur Notre-Dame-des-Landes au gouvernement. Hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'une "décision définitive", concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera prise "au plus tard en janvier".



Écologie - "On est en train de perdre la bataille", a déclaré Emmanuel Macron devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de Paris.



Politique - Le premier ministre Édouard Philippe se délocalise pour 48 heures à Cahors dans le Lot. Accompagné de plusieurs ministres, il va tenter d'améliorer ses relations avec les collectivités territoriales.



Économie - Les négociations sur l'assurance-chômage débutent aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Au cœur des débats : l’extension aux démissionnaires et indépendants.



Éducation - Les syndicats lycéens sont vent debout après la publication ce matin des nouveaux critères d'admission à l'université : les attendus. Ils dénoncent la mise en place d'une sélection à l'entrée.



Musique - À 93 ans, Charles Aznavour se produit ce soir et pour la première fois à l'AccorHotels Arena de Bercy, devant 20.000 spectateurs.