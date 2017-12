François Hollande invité exceptionnel de RTL, jeudi 14 décembre

publié le 11/12/2017 à 18:09

À l'occasion de la remise des prix de sa fondation, La France s'engage, et un an après sa décision de ne pas briguer de second mandat à la tête de l'État, François Hollande a choisi RTL pour sa première grande interview. L'ancien président de la République sera l'invité exceptionnel de Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel, jeudi 14 décembre, lors d'un RTL Soir spécial.



François Hollande, qui entend retrouver "une totale liberté de parole", abordera tous les sujets à l'occasion de cette émission : sa nouvelle vie, le bilan qu'il fait de son quinquennat, sa vision de la France, son regard sur les six premiers mois de la présidence Macron, son analyse sur la recomposition politique en cours ou encore la situation internationale.

Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr, à partir de 18h30.