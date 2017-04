publié le 10/04/2017 à 22:31

Plus de 350 surveillants pénitentiaires bloquaient lundi 10 avril la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, pour protester contre la récente agression de six des leurs collègues dans la plus grande prison d'Europe, minée par la surpopulation carcérale et le manque de personnels. Brandissant des pancartes "Au feu, la pénit' brûle", les manifestants ont dressé des barricades en début de soirée sur l'unique avenue qui mène à la prison.



Le blocage devrait se prolonger dans la nuit, empêchant notamment d'écrouer les nouveaux détenus et le retour de ceux présentés à la justice. En cause de cette grogne : la maison d'arrêt est actuellement remplie à 180% de sa capacité et accueille plus de 4.200 détenus et près de 150 postes de fonctionnaires sont vacants, selon les syndicats. "La situation est juste intenable. Cette agression, c'est la goutte d'eau de trop", a estimé Olivier Legentil, du syndicat majoritaire Ufap-Unsa Justice.

À écouter également dans ce journal :

- États-Unis : deux adultes sont morts lundi 10 avril lors d'une fusillade dans une école primaire de San Bernardino en Califonie, qui a aussi fait deux blessé, probablement des enfants, a indiqué le chef de la police sur Twitter.

- Présidentielle 2017 : Marine Le Pen a suscité, à deux semaines du premier tour de la présidentielle, une vive polémique sur un sujet épidermique pour l'image du FN, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, appliquant au Vel d'Hiv un dogme frontiste diversement appliqué, le "refus de la repentance".



- Guyane : François Hollande a appelé lundi à la fin du blocage en Guyane, finalement moins "total" que prévu, le collectif qui pilote le mouvement social depuis bientôt trois semaines ayant décidé d'assouplir la mesure.



- Égypte : des centaines de chrétiens coptes ont enterré lundi 10 avril les victimes d'attentats contre des églises, le jour de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence décrété après ces attaques qui ont fait 45 morts.



- Seine-et-Marne : le Raid a libéré une adolescente de 16 ans séquestrée à Savigny-le-Temple. La victime a pu alerter ses proches grâce à un portable.