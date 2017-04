Attentats contre des coptes en Égypte: au moins 38 morts

publié le 09/04/2017 à 15:25

L'Égypte frappé de plein cœur ce dimanche 9 avril. Deux attentats revendiqués par l'État islamique sont survenus à quelques heures d'intervalle faisant état d'au moins 38 morts Le premier attentat est survenu peu avant 10h près d'une église copte de la ville de Tanta, à une centaine de kilomètres du Caire. Selon un bilan du ministère de la Santé, 21 personnes auraient trouvé la mort dans cet attentat à la bombe et 78 personnes blessées. L'explosion a eu lieu durant la messe, en pleine célébration des Rameaux, dans l'église Mar Girgis de Tanta.



Le deuxième attentat perpétré par un kamikaze a eu lieu vers 13h30 dans une église copte d'Alexandrie. Au moins 11 personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans ce deuxième attentat. "Onze citoyens ont été tués et 35 blessés jusqu'à maintenant, dans l'explosion à l'église Saint-Marc d'Alexandrie", a annoncé le communiqué du ministère de la Santé. Le Premier ministre Chérif Ismaïl a condamné l'attentat, soulignant "la détermination de l'Etat à éradiquer de tels actes terroristes, et éliminer à la racine le terrorisme noir". Les Coptes orthodoxes d'Egypte représentent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient, constituant 10% des 92 millions d’Égyptiens, et l'une des plus anciennes.