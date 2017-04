Marine Le Pen sur le Vel d'Hiv : des propos révisionnistes ?

et Christelle Rebière

publié le 10/04/2017 à 17:41

Invitée du Grand Jury dimanche 9 avril, Marine Le Pen a déclaré que "la France n'était pas responsable du Vél d'Hiv". Environ 13.000 juifs de Paris ont été arrêtés le 16 et 17 juillet 1942 lors de la rafle du Vélodrome d'Hiver sur ordre du gouvernement de Vichy. En 1995, Jacques Chirac, alors président, avait reconnu pour la première fois la responsabilité de l'État Français.



L'historien et ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen, Claude Quétel estime que "d'une certaine façon" les propos de Marine Le Pen sont de l'ordre du révisionnisme mais que ce "n'est ni à Chirac, ni Le Pen ou qui que se soit du monde de la politique de trancher dans cette affaire".

Pour Claude Quétel, cela est un point de l'Histoire qui est "indiscutable car la France est totalement responsable et du régime de Vichy et de cette triste journée du Vel d'Hiv".Pour cet historien, "la France a été le meilleur élève de la collaboration nazie". Peut-on alors vraiment dire que l'état Française en 1942 était Vichy ? Pour Claude Quétel elle l'était "totalement" et selon lui, les propos polémiques de Marine le Pen sur la responsabilité de Vichy vont à l'encontre du devoir de mémoire. Bien que au-delà du devoir de mémoire, "il y a un devoir d'Histoire" avant de conclure "ces propos sont très malheureux".