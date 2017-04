Jean Lassalle : "Emmanuel Macron n'arrête pas de me piquer toutes mes idées"

publié le 10/04/2017 à 18:47

Jean Lassalle, source d'inspiration d'Emmanuel Macron ? C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu le candidat béarnais à l'élection présidentielle. Interrogé lundi 10 avril dans l'émission les 4 vérités sur France 2, il n'a pas mâché ses mots envers l'ancien ministre de l'Économie, qui souhaite organiser des états généraux de la ruralité. "Une fois de plus il me pique l'idée !", a lancé Jean Lassalle, qui poursuit son raisonnement.



"Macron n'arrête pas de me piquer toutes mes idées. Par exemple, c'est moi qui ai marché et c'est lui qui dit : 'En marche !'. Il est plus futé il faut le reconnaître", concède le député des Pyrénées-Atlantiques. Il fait là référence au tour de France qu'il a entamé le 10 avril 2013, pour aller à la rencontre des citoyens. Lors de ses 215 jours de marche et ses 5.000 km effectués, le maire de la petite commune de Lourdios-Ichère a affirmé avoir traversé "17 ou 18 régions", et avoir rencontré "des gens du peuple, des préfets, des généraux, des syndicats, des artistes. (...) Je ne pensais pas que la détestation des politiques atteindrait un tel degré", racontait-il après avoir recueilli une multitude de témoignages sur les routes.

Mais les accusations de "plagiat" ne s'arrêtent pas là. "Il parle maintenant de l'intelligence de la main. C'est moi qui l'ai inventé quand même". Difficile de vérifier les allégations de Jean Lassalle, qui semble lui aussi reprendre la formule d'Aristote, rappelée par les Inrocks : "Est doté de la main celui qui est doté de l'intelligence". Enfin, l'ancien membre du MoDem a estimé qu'Emmanuel Macron disait aujourd'hui "très exactement ce je dis : il faut commencer d'entrée pour réunir l'ensemble des partenaires pour se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments".

Pour lui, la différence majeure avec le candidat du mouvement "En Marche !" réside dans le fait que Jean Lassalle souhaite d'abord "reconstruire l'État, car on l'a détricoté. Ça va faire du bien à tous les frères européens, si je réussis. Et ce, jusqu'au quotidien de nos compatriotes", affirme-t-il.