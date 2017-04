publié le 10/04/2017 à 18:50

Si sa fille a disparu depuis une semaine, la mère de famille n'est pas inquiète. L'adolescente de 16 ans est une habituée des fugues sans conséquence. Jusqu'à ces textos préoccupants envoyés par sa fille. Dans les messages, la mineure appelle à l'aide. Elle se dit séquestrée par plusieurs hommes en armes à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, et donne l'adresse exacte du lieu où elle est retenue.



Paniquée, la mère de famille se rend au commissariat de Besançon, dimanche 9 avril. Les policiers préviennent aussitôt leurs collègues de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Il est 14 heures et une course contre la montre s’engage. Les autorités contactent le petit ami de la victime. Depuis Toulon, dans le Var, il confirme et fait part de son inquiétude depuis qu'il a reçu des messages Snapchat dans lesquels sa petite amie assure être séquestrée.

Les policiers géolocalisent le portable pour confirmer l'adresse donnée par l'adolescente et s'assurent qu'il ne s'agit pas d'un canular. Les forces de l'ordre finissent par alerter le Raid, signe que l'affaire est prise très au sérieux. Vers 19 heures, l’assaut est lancé. La brigade d'élite défonce la porte et interpelle les séquestreurs. Trois hommes et une femme, tous nés entre 1992 et 1998, sont appréhendés. La jeune victime assure avoir été forcée à se prostituer. L’enquête doit maintenant vérifier ses déclarations.