Il était considéré comme le cuisinier du siècle. Le chef triplement étoilé Paul Bocuse est décédé à l'âge de 91 ans ce samedi 20 janvier. Cet homme parti de rien à eu une vie extraordinaire, qu'il a commencée et terminée à Collonges-au-Mont-d'Or. Direction cette commune d'Auvergne-Rhône-Alpes, située à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon et où Paul Bocuse a construit sa réputation.



À l'auberge Paul Bocuse, le personnel et les clients ont appris la nouvelle en plein service, à l'heure du déjeuner. L'émotion y est palpable, notamment chez le personnel : même si les employés essaient de dissimuler leur peine, les visages sont fermés. Paul Bocuse était pour eux comme un père : "On a eu quelqu'un qui est venu nous prévenir du décès au moment du déjeuner. On a été briefé et formé pour faire la part des choses face aux clients et en dehors", explique un sommelier.

L'émotion est également visible chez les clients, dont la plupart ont appris la nouvelle en plein repas, comme ce Parisien qui confie : "Un grand monsieur s'en va et j'espère que la maison va rester ce qu'elle est. C'est très triste".

En réaction, des voisins viennent également lui rendre hommage en s'arrêtant devant l'établissement, comme Yannick : "On a eu la chance de l'avoir jusqu'à cet âge là. Il va laisser une trace impénétrable dans la cuisine française", explique-t-il. Depuis le début de l'après-midi, des anonymes viennent déposer des fleurs et prendre en photo la statue de Paul Bocuse, installée au milieu de la cour du restaurant.

