publié le 20/01/2018 à 13:14

Une visite en toute discrétion. Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique s'est rendu dans la centrale nucléaire de Fessenheim au matin de ce samedi 20 janvier. Une arrivée dans le plus grand calme avant 9h, afin de ne pas être confronté aux salariés qui l'avaient déjà pris à partie jeudi 18 janvier. Le samedi, seulement une soixantaine de personnes sont chargées de faire fonctionner la centrale.



Accompagné de Raphaël Schellenberger, le député LR de la circonscription, il a fait le tour du site. "On a constaté l'état de mise à jour en matière de sûreté. Fessenheim est la centrale la plus sûre de France et ça a été constaté par le secrétaire d'État ce matin. Il n'a pas pu le contester. C'est dramatique de gâcher un outil industriel qui pourrait continuer à créer de la richesse", commente le député au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

- Les États-Unis sont confrontés au shutdown après le rejet du budget par le Sénat. Faute d'accord entre républicains et démocrates, le budget temporaire a été rejeté. Le shutdown, ce blocage de l'administration américaine, a débuté ce samedi 20 janvier à minuit, heure locale.

- Les syndicats de gardiens de prison consultent leur base aujourd'hui. Après les propositions et le projet d'accord présenté vendredi soir par la Chancellerie. Le texte prévoit la création de plus d'un millier d'emplois sur 4 ans, des mesures pour la sécurité des gardiens et un régime de détention particulier pour les détenus radicalisés.



- Le Football avec la 22ème journée de Ligue 1. En ouverture hier soir, les Marseillais ont confirmé qu'ils sont en forme. L'OM s'est imposé 2 buts à 0 à Caen, et revient à la deuxième place au classement avec 2 points d'avance sur Lyon qui recevra le PSG dimanche.



- L'Equipe de France de Handball joue ce soir à 18h15 face à la Suède. C'est le premier des 3 matchs qui pourrait mener les Bleus en demi-finale de ces Championnats d'Europe. Rencontre à suivre sur W9.



- En Tennis, à l'Open d'Australie, la française Caroline Garcia s'est qualifiée pour les 8ème de finale. Dans le tableau masculin ce sera très dur aujourd'hui pour Richard Gasquet face à Roger Federer.