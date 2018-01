publié le 20/01/2018 à 08:04

"Les choses se présentent mal", avait twitté Donald Trump peu avant le scrutin dans la soirée du vendredi 19 janvier. Le Président américain ne s'était pas trompé. Les républicains et les démocrates n'ont pas trouvé de compromis malgré d'intenses tractations, ce qui va entraîner la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain. "Ce soir, les démocrates ont placé la politique au-dessus de notre sécurité nationale" a déclaré Sarah Sanders, la porte-parole de Donald Trump.



La réponse de Chuk Chumer, le leader démocrate au Sénat a été cinglante. "Président Trump si vous nous regardez, avec votre refus d'accord, c'est comme si vous aviez voulu ce shutdown. C'est entièrement de votre faute. On appellera ça le shutdown de Trump. Nous fêtons un an de présidence Trump, et ce shutdown résume très bien le chaos dans lequel il a mis notre pays", a-t-il tonné.

Un anniversaire particulier pour Donald Trump, élu Président il y a un an tout juste. Le président américain va rester à Washington après l'annonce de cette fermeture du gouvernement américain. Actuellement, 8.500 fonctionnaires sont au chômage technique, ils resteront chez eux sans être payés. Les soldats américains sont eux aussi concernés :1,4 million d'entre eux poursuivront leur mission, mais sans être payés.

Ce shutdown, le premier depuis 2013, pourrait durer tant républicains et démocrates semblent irréconciliables. Les démocrates souhaitent inclure une régularisation près de 700.000 dreamers, ces immigrés arrivés illégalement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants. Mais les républicains ne l'entendent pas ainsi et suivent la ligne dure dictée par la Maison Blanche et Donald Trump. Ils réclament notamment des financements pour construire le mur à la frontière avec le Mexique.

À écouter également dans ce journal

- Journée de fortes tensions vendredi 20 janvier dans les prisons françaises. Deux gardiens ont été agressés par un détenu à la prison de Borgo en Corse. Les surveillants ont été délogés violemment par les CRS devant Fleury-Mérogis, et 80 établissements au total ont été bloqués.



- La situation apparaissait sans issue au moment où des discussions commençaient entre les organisations syndicales et les conseillers de la Ministre Nicole Belloubet ce vendredi. Finalement, dans la soirée, un projet d'accord était rendu public sur le site de l'UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire.



- Bouffée d'oxygène pour l'emploi dans la région de Valenciennes. L'entreprise Toyota va investir 400 millions d'euros dans son usine d'Onnaing. Plusieurs centaines de postes seraient ainsi créés. Le journal Les Echos évoque le chiffre de 700.



- Les casiers judiciaires des personnels de l'Éducation Nationale ont été vérifiés par l'administration. Un million de dossiers a été passé au crible depuis février 2016 dans toutes les académies. Résultat : 26 agents ont été ou vont être radiés rapidement car leur dossier comportait des infractions sur mineurs.



- Quatrième victoire d'affilée hier soir pour l'OM. Un succès 2 à 0 à Caen avec des buts de Payet sur pénalty et Florian Thauvin. Marseille prend provisoirement la 2ème place avec 2 points d'avance sur Lyon qui reçoit Paris dimanche soir.



- Le Comité olympique va entériner la participation de la Corée du Nord aux JO d'hiver qui se déroulent dans un mois en Corée du Sud. Malgré les tensions entre les deux pays les sportifs vont symboliser une réconciliation temporaire.