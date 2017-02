et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/02/2017 à 19:09

Alors qu’il donnait un discours à Villognon (Charente) afin d'inaugurer la ligne à grande vitesse qui va relier Paris à Bordeaux, un coup de feu a retenti à la fin de l’intervention de François Hollande. Le service de sécurité s'est alors déployé et quelques instants après, le président de la République a pu reprendre son discours.



À l'origine de ce mystérieux tir : un agent du service d'ordre qui avait mal enclenché la sécurité de son arme. L'agent de service a été blessé au pied et une autre personne à la jambe. En juillet, Paris ne sera plus qu'à 2 heures de Bordeaux en train. Ce chantier public-privé a coûté de près de 8 milliards d'euros.

À écouter également dans ce journal

- Après une longue pause, notamment en Espagne, Manuel Valls a déjeuné aujourd'hui avec sa garde rapprochée chez Laurence Rossignol, avec notamment Jean-Jacques Urvoas et Najat Vallaud-Belkacem. S’il ne veut pas contester la victoire de Benoît Hamon en surface, l'ancien Premier ministre aurait salué la charge de Jean-Marie Le Guen contre Benoit Hamon sur RTL ce matin.



- 12 jours après la disparition de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, la police recherche toujours activement le véhicule du fils, Sébastien. Lundi, des traces de sang des parents, Pascal et Brigitte, de leur fils de 21 ans. En revanche, aucune trace du sang de Charlotte, la cadette âgée de 18 ans, n’a été retrouvée.



- L’enquête sur les agresseurs de Kim Kardashian touche à sa fin : le juge en charge du dossier s'est rendu à New York pour interroger la victime. 12 personnes sont sous les verrous en France, mais le butin de 9 millions d'euros de bijoux reste introuvable, notamment la bague de fiançailles de Kim.



- Pour la troisième fois, la commission de Bruxelles a de voter la réglementation sur les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qui perturbent le système hormonal avec des conséquences délétères : cancer, infertilité, diabète ou malformations congénitales.



- Les huitièmes de finale de Coupe de France débutent ce soir avec Fréjus-Saint-Raphaël contre Auxerre, Bastia-Angers, avant Bordeaux-Lorient.