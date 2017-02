publié le 28/02/2017 à 17:30

"Petits Poucets" de cette édition 2016-2017 de la Coupe de France, Fréjus Saint-Raphaël et Bergerac, clubs de CFA (4e division), ouvre et referme le bal de ces 8es de finale. Leur rêve : imiter l'US Granville (CFA2), quart-de-finaliste battu par l'OM la saison passée, avant de songer à un parcours à la Calais en 2000 (finale perdue 2-1 contre le FC Nantes).



3es de leur groupe en championnat, les Varois défient l'AJ Auxerre, 18e de Ligue 2. Ils ont déjà écarté une formation de 2e division, Bourg-en-Bresse (8e), en novembre, au 7e tour de la compétition centenaire cette année. Le parcours s'est poursuivi face à des formations de 8e, 4e et 5e rang. Les Auxerrois, eux, se sont offert Saint-Étienne (actuel 6e de L1) au tour précédent, pimentant une saison compliquée.

L'autre rencontre de ce début de soirée oppose le CA Bastia au SCO d'Angers à... Ajaccio (stade Ange-Casanova), l'accès à Furiani ayant été refusé aux Corses. Le 10e du National s'est déjà offert le scalp d'une équipe de Ligue 1 cette saison, Nancy (16e). Le SCO occupe la 11e place dans l'élite après trois succès de rang.



Avant le choc Marseille-Monaco et le déplacement du PSG à Niort (L2), mercredi 1er mars, la soirée se poursuivra avec la première affiche entre clubs de Ligue 1, Bordeaux-Lorient. Le dernier aura sans doute du mal à tirer son épingle du jeu sur la pelouse de Girondins redevenus ambitieux en 2017 (5e).