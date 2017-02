Coupe de France : quelle équipe pour l'OM face à Monaco ?

publié le 28/02/2017 à 15:41

Comment contrer la puissance offensive monégasque ? Éviter une nouvelle humiliation à domicile ? Et pourquoi pas tenter de se qualifier pour les quarts de finale et se retrouver ainsi à trois victoires d'une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine ? Pour l'OM, la solution face à Monaco en Coupe de France résidera peut-être dans l'abandon du 4-3-3 pour installer une défense à cinq éléments, mercredi 1er mars (21h05).



Pour sa première sur le banc phocéen, le 23 octobre dernier, Rudi Garcia avait opté pour cette option au Parc des Princes. Résultat, un PSG muselé offensivement (deux tirs cadrés seulement sur 16 tentatives) malgré une possession de balle de près de 70%, et au final un nul (0-0) rassurant. Rien à voir avec ce sinistre dimanche 27 février pour des Olympiens déjà balayés à deux reprises par Monaco en Ligue 1 cette saison (4-0 à Louis-II, 1-4 au Vélodrome).

À Paris, Sakai, Fanni, Rolando, Doria et Bedimo constituaient le quintette devant le gardien Pelé, protégé par le tandem Diarra-Anguissa à la récupération. Contre l'ASM, Sertic pourrait suppléer Doria comme troisième défenseur central. Évra forfait en raison d'une blessure à une cuisse, Bedimo, lancé à la mi-temps face au PSG, devrait enchaîner. Contrairement à la tradition dans de nombreux clubs, Garcia ne fait pas tourner au poste de gardien en Coupes. Samba restera donc sur le banc.

Thauvin en pointe avec Payet en soutien ?

5-3-1-1. Voilà à quoi pourrait ressembler l'organisation de l'Olympique de Marseille face à la meilleure attaque d'Europe (106 buts marqués toutes compétitions confondues). Njie ne donnant pas satisfaction en l'absence de Gomis, Thauvin postule au poste d'avant-centre, avec Payet en soutien et un trio Lopez-Vainqueur-Sanson au milieu. Garcia en dira peut-être un peu plus lors de sa conférence de presse de veille de rencontre en fin d'après-midi.



Côté Monégasque, Jardim devra probablement se passer de Falcao (adducteur gauche), Carillo (adducteur droit) et Glik (cheville gauche). À deux semaines du match retour contre Manchester City en Ligue des champions, Silva, Fabinho et Sidibé, alignés à Guingamp, ont de fortes chances d'être ménagés. La pépite Mbappé est attendue en pointe aux côtés de Germain.

Marseille-Monaco : les équipes possibles

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Sertic, Rolando, Bedimo - Lopez, Vainqueur, Sanson - Peyet - Thauvin



Monaco : De Sanctis - Touré, Raggi, Jemerson, Mendy - Dirar, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Mbappé