Dans quelques heures, dimanche 7 mai, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron entreront à l'Élysée. Mais avant cela, les Français ont rendez-vous avec les urnes. À 17 heures, la participation s'élevait à 65,30 %, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour, dimanche 23 avril. Selon une estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, le taux d'abstention devrait s'élever à 26%. Ce pourcentage est en hausse par rapport au premier tour (22,23%) qui s'est déroulé le 23 avril. Ce serait la première fois depuis 1969 qu'un second tour attire moins de citoyens par rapport au premier tour. En 2012, pour le duel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, l'abstention avait atteint 19,62%.



Pour Emmanuel Rivière, directeur de l'institut Kantar, cette forte abstention signifie que "la présence du Front national au deuxième tour ne fait pas le même effet qu'il y a quinze ans".

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Que vont faire les candidats à l'issue de cette journée ? Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont voté à quatre minutes d'écart ce dimanche matin : la première à 11h00 à Hénin-Beaumont et le second à 11h05 au Touquet. Ensuite, direction Paris, où les deux candidats attendront patiemment l'annonce des résultats à 20 heures.



- Présidentielle 2017 : L'esplanade du Louvre, où Emmanuel Macron a prévu un rassemblement en cas de victoire à la présidentielle, a été brièvement évacuée dimanche 7 mai en début d'après-midi en raison d'une alerte au colis suspect.



- Tchad : Un Français pris en otage en mars, puis emmené par ses ravisseurs au Soudan, a été libéré dimanche 7 mai. Le président François Hollande a dit sa "grande satisfaction" et "félicite l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour donner une heureuse issue à cet enlèvement".



- Terrorisme : Quatre des cinq jeunes radicalisés arrêtés en France après l'interception d'une vidéo d'allégeance à l'État islamique, laissant craindre la préparation d'une action violente, ont été mis en examen samedi 6 mai et écroués, a indiqué dimanche une source judiciaire.



- La petite commune de La Lande-Chasles (Maine-et-Loire) a décidé dimanche de dévier l'accès à l'unique bureau de vote pour ne pas gêner cinq bébés mésanges dont le nid se trouve dans l'ancienne boîte aux lettres de la porte principale de la mairie.