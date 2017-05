publié le 07/05/2017 à 16:51

L'histoire est peu banale. Dans le département du Maine-et-Loire, la petite commune de La Lande-Chasles a pris la décision de dévier l'accès à l'unique bureau de vote du village afin de ne pas gêner six bébés mésanges, dont le nid se situe dans l'ancienne boîte aux lettres de la porte principale de la mairie.



"On a eu les œufs lors du premier tour", explique le maire de la commune de 115 habitants, Jean-Christophe Rouxel. "Pour éviter de déranger la mère et ses petits", une affiche a été posée au dessus de la boîte aux lettres en question. On peut y lire "Nid dans l'ancienne boîte aux lettres. Ne pas déranger !". Ainsi, les 84 électeurs du village inscrits sur les listes électorales doivent accéder au bureau de vote par une petite porte qui mène au secrétariat. "Tout le monde en sourit, ça piaille actuellement dans la mairie. Dès que la mère arrive pour donner à manger, les cinq petits ont le bec en l'air et attendent à manger", poursuit l'édile.

D'après lui, cela fait 20 ans que des mésanges charbonnières font leur nid à cet endroit. "On suppose que c'est d'une génération à une autre que se transmet l'info. Toujours est-il, que tous les ans, on a le droit à cette belle surprise !", se réjouit le maire. Et si en juin, les boiseries de la mairie doivent être remplacées, le maire a prévu en conséquence : "La porte va être découpée avec la boîte aux lettres. On va l'accrocher au mur de manière à ce que l'année prochaine on ait de nouveau des oiseaux."



