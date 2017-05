Présidentielle 2017 : Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont

et AFP

publié le 07/05/2017 à 13:49

A voté ! Marine Le Pen s'est rendue aux urnes aux alentours de 11 heures, pour le second tour de l'élection présidentielle qui l'oppose au candidat d'"En Marche !", Emmanuel Macron. La candidate frontiste a voté à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), son fief électoral. La ville est d'ailleurs administrée par l'édile Front national (FN) Steeve Briois.



Quelques minutes après avoir quitté l'isoloir, la fille de Jean-Marie Le Pen s'est rendue au bureau de vote de l'école Jean-Jacques Rousseau, accompagnée du maire et de l'un de ses adjoints, Bruno Bilde. À pieds les précédentes fois, elle s'est cette fois déplacée en voiture pour des raisons de sécurité.

Auparavant, Marine Le Pen était passée par le domicile de Steeve Briois, où elle était attendue par une cinquantaine de photographes et de reporters. Dans le bureau, Marine Le Pen a pris deux bulletins : le sien et celui au nom d'Emmanuel Macron, son adversaire. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne, la candidate frontiste a ensuite brièvement salué quelques habitants de la cité du nord de la France, dans laquelle elle est arrivée en tête au premier tour, réunissant 46,50% des voix.



