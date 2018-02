publié le 09/02/2018 à 18:33

Une histoire franco-suisse digne des meilleurs polars. Tout y est : un kidnapping, une demande de rançon et un convoyeur de fonds délesté de plusieurs millions de francs suisses. Le convoyeur habite en Haute-Savoie, mais il travaille de l'autre côté de la frontière. Hier soir, ce convoyeur circulait avec un fourgon plein à craquer en direction de Lausanne, et ce soir, on sait précisément comment il a été attaqué.



Le fourgon blindé, avec deux convoyeurs à bord, a été détourné de l'A1, près de Lausanne en Suisse, vers 19h45 par l'un des véhicules du commando, avant d'être contraint de se garer sur un parking isolé près de Chavornay. Trois hommes armés et cagoulés font ouvrir le fourgon et s'emparent de l'intégralité du butin ; il est question de 20 à 30 millions de francs suisse soit 17 à 25 millions d'euros.

Le point de départ, c'est l'enlèvement de la fille du convoyeur, en fin d'après-midi à Lyon. Cette séquestration peu avant le braquage de cette jeune femme d'une vingtaine d'années, par deux faux plombiers. Ces derniers lui font appeler son père, l'un des convoyeurs et exigent de lui, qu'il abandonne les millions qu'il transporte, pour que sa fille soit libérée. Ce qui a été fait vers 22 heures, sur une route de campagne de l'Ain.

Un scénario extrêmement bien ficelé, qui pose bien des questions. Le coup parfait. Trois heures à peine pour réussir ce braquage franco/suisse, digne du grand banditisme. Et de très nombreuses zones d'ombre. Les malfaiteurs étaient parfaitement renseignés sur le parcours du fourgon, sur le convoyeur, et sa fille. L'hypothèse de complicités est évidemment envisagée par les enquêteurs, mais à ce stade aucune certitude.

