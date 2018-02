publié le 09/02/2018 à 15:45

Le Comité national contre le tabagisme porte plainte contre les filiales françaises de quatre cigarettiers, d'après des révélations du journal Le Monde. Les taux réels en goudron et nicotine seraient de deux à dix fois supérieurs à ceux affichés. Les cigarettiers auraient troué les filtres pour fausser les résultats de tests.



"Les industriels du tabac veulent rendre les fumeurs accrocs", dénonce le Pr Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme, invité de RTL. "C'est vraiment un scandale parce que l'objectif est de tromper le fumeur et les pouvoirs publics sur un produit qui tue 73.000 personnes par an, 200 par jour. On ne peut pas tolérer une telle tromperie", insiste le pneumologue au CHU de Nancy.

Les conséquences sur la santé sont alors décuplées. "Quand un fumeur consomme un paquet par jour, il est en réalité intoxiqué par deux à cinq paquets", précise le Pr Yves Martinet.