FN : Jean-Marie Le Pen restera président d'honneur

C'était une querelle qui durait depuis plusieurs années, et qui avait déjà amené le patriarche devant la justice. La Cour d'appel de Versailles a confirmé, ce vendredi 9 février, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front national. L'homme politique restera toutefois président d'honneur. Cela n'a "pas d'effet sur sa qualité de président d'honneur", détaille l'arrêt.



La juridiction du second degré a ainsi confirmé le jugement rendu en premier lieu par le tribunal de grande instance de Nanterre. Si le "Menhir" est de fait exclu du Front national et n'en est plus adhérent, son statut de président d'honneur lui permettra de participer aux réunions des instances dirigeantes.

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national en 1972, en avait été exclu en 2015 par le bureau exécutif du parti, présidé par sa fille Marine Le Pen depuis 2011. Cette sentence avait été prise après la parution d'une interview de Jean-Marie Le Pen dans le magazine antisémite Rivarol, dans laquelle il prenait la défense du Maréchal Pétain, et après avoir réitéré ses propos sur les chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait à nouveau qualifiées de "détail".