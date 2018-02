publié le 09/02/2018 à 14:00

Britney Spears est enfin de retour en France. Sept ans après son dernier concert à Paris dans le cadre du Femme Fatale Tour, la chanteuse américaine se produira le 28 août prochain sur la scène de l’AccorHotels Arena. L’icône pop présentera Britney Spears : Peace of Me, son fameux show de Las Vegas réunissant tous ses tubes : Womanizer, Toxic, I'm a Slave 4 You ou encore Stronger / (You Drive Me) Crazy.



C'est le spectacle de tous les records. Joué pendant quatre ans, de décembre 2013 à décembre 2017, au AXIS du Planet Hollywood Resort & Casino, Piece of Me a explosé les compteurs. Cette résidence a généré près de 140 millions de dollars de recettes en 248 représentations. Au total, plus de 900.000 billets ont été vendus. L’annonce de ce concert exceptionnel à Paris devrait ravir les fans de la pop star qui n’ont pas eu la chance de découvrir son show à Las Vegas.

D’autant qu’en janvier dernier, lorsque Britney Spears a révélé les premières dates de son Peace of Me Tour 2018, aucune date dans l’Hexagone n’était prévue. La star avait posté ce message sur Twitter : "Je suis très excitée d’annoncer que le show Piece of Me sera en tournée dans plusieurs villes en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni. À cet été."

Finalement, l’interprète de …Baby One More Time n’a pas oublié la France. Le dernier album de la chanteuse, Glory, remonte à 2016. Elle n'avait pas proposé de tournée pour sa promotion. Son retour à Paris est donc un événement. Les billets pour son concert de l’AccorHotels de Paris seront mis en vente le mardi 13 février, à 10 heures.

L'affiche du concert de Britney Spears à Paris le 28 août 2018 Crédit : Live Nation