Le journal de 18h : "La base, elle, tient", affirme François Fillon

Le bateau coule, le chef d'orchestre du Titanic continue de jouer, mais ses principaux solistes sont en train de quitter le navire. Après le départ fracassant de Bruno Le Maire hier, après la fronde des Sarkozystes, aujourd'hui ce sont les juppéistes qui lâchent François Fillon : Benoist Apparu, Gilles Boyer, Edouard Philippe et Christophe Béchu se retirent. Ils évoquent une campagne qui prend une tournure incompatible avec leur engagement politique. Nouveau coup dur pour le candidat de la droite qui assure toutefois : "la base, elle, tient", ajoutant : "Je m'appuie sur les Français".



François Fillon semble imperturbable, mais à l'heure actuelle, plus de 40 membres des Républicains ont publiquement retiré leur soutien au candidat. Et même s'il maintient qu'il n'y a pas de plan B, certains appelle à déposer des parrainages à Alain Juppé. Ce soir Dominique de Villepin enfonce le clou : dans une tribune au Figaro, l'ancien premier ministre estime que François Fillon emporte son camp dans "une course vers l'abîme".

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a présenté l'essentiel de son projet ce matin lors d'une conférence de presse. Il a promis de s'engager sur 6 chantiers : la modernisation de l'économie, la société du travail, la réforme de l'école, la sécurité, la stratégie internationale et la moralisation de la vie publique.

- Le Parlement européen a décidé de lever l'immunité de Marine Le Pen, réclamée par la justice française qui lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur son compte Twitter. Cela ne concerne pas les autres affaires de la candidate FN, notamment les soupçons d'emplois fictifs de ses assistants parlementaires.



- L'enquête se poursuit dans l'affaire de la disparition de la famille Troadec à Orvault. Ce matin, la voiture du fils, Sébastien, a été retrouvée sur un parking de Saint-Nazaire. Hier, un pantalon et la carte vitale de la fille, Charlotte, avait été découverts près de Brest. La famille n'a pas donné de signes de vie depuis deux semaines.



- Une marche blanche à eu lieu cet après-midi à Canteleu près de Rouen, en hommage au jeune Baran. Cet adolescent, vraisemblablement victime de harcèlement scolaire, âgé de 14 ans s'est suicidé hier en sautant du 13e étage d'un immeuble.



- Selon plusieurs enquêtes menées dans différents pays, 10 à 30% des enfants à l'école primaire ont du mal à former les mots avec un stylo. En cause l'utilisation des tablettes et ordinateurs mais aussi la multiplication des photocopies.



- Le groupe LafargeHolcim, l'une des plus grandes entreprises françaises cotées au CAC40, a reconnu avoir "indirectement" financé en 2013 et 2014 des groupes armés en Syrie, dont le groupe État islamique.



- À vos manettes : la nouvelle Nintendo, la Switch, débarque demain en France. À la fois console de salon avec le triptyque classique manette-console-télévision.