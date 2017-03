publié le 02/03/2017 à 18:16

Et si le salut de François Fillon passait par une manifestation ? Quelques heures seulement après la conférence de presse du candidat de la droite et du centre, mercredi 1er mars, des cadres Les Républicains ont appelé les sympathisants à se rassembler dimanche prochain au Trocadéro pour soutenir l'ancien Premier ministre. Si officiellement ce rendez-vous est organisé en soutien à François Fillon, les vraies raisons semblent plus discutables. Selon Valeurs actuelles, le porte-parole du candidat, Patrick Stefanini, souhaite organiser "une marche contre le coup d'État des juges qui confisquent l’élection présidentielle en orchestrant une traque anti-Fillon".



Un motif loin de faire l'unanimité chez les Républicains. Ainsi, Valérie Pécresse n'aurait pas caché son "effarement" mercredi soir en découvrant ce contre quoi certains voulaient se rassembler, rapporte Libération. Elle n'est pas la seule puisque Jean-Frédéric Poisson, ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, a affirmé qu'il ne participerait pas au rassemblement.

"Il ne faut pas se tromper de cible. Je ne fais pas campagne contre les juges. Je ne fais pas non plus campagne contre les autres candidats. Je fais campagne pour soutenir le projet auquel je crois. Cette manifestation de dimanche est une maladresse. À titre personnel, je ne m’y rendrai pas et le bureau politique du PCD (Parti chrétien démocrate, ndlr) a décidé que nous n’y serions pas présents", a-t-il affirmé au micro de Sud Radio.

Poisson soutien toujours Fillon

Si Jean-Frédéric Poisson trouve la décision de se maintenir de François Fillon "extrêmement étonnante", il ne retire pas son soutien au candidat. "François Fillon a décidé de rester dans la course. C’est sa responsabilité personnelle. Ça veut dire qu’il estime possible d’entamer le dialogue avec le peuple français. Il faut qu’il le fasse. Il a décidé de rester, je prends acte de cette décision. Je n’aurais pas pris cette décision moi-même. C’est sa décision, nous ne pouvons pas faire autre chose que de la respecter. On est impuissant. C’est la décision libre d’une personne", a expliqué le président du Parti chrétien démocrate.