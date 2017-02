publié le 23/02/2017 à 15:25

Nintendo s'apprête à enterrer sa Wii U et espère renouer avec le succès commercial de sa Wii avec une nouvelle console et un nouveau concept : la Nintendo Switch. "Switch" pour "transformer", car la console du constructeur japonais sera hybride. À la fois console de salon avec le triptyque classique manette-console-télévision. Mais aussi nomade puisque la manette et le cœur de la console - un écran tactile - pourront fusionner pour créer une console portable capable de satisfaire les joueurs, des toilettes à l'avion.



La console sera vendue à partir du 3 mars 2017 en France et compte bien profiter de la sortie simultanée du très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Les consoles étant particulièrement attendues par les joueurs, la plupart des sites empêche leurs clients de précommander plusieurs consoles en même temps. Vous ne pourrez précommander qu'une console par compte et vendeur et ce, afin d'éviter des ruptures de stock et la création, même temporaire, d'un petit marché noir avec ses effets d'aubaines peu agréables pour le consommateur. Impossible de prévoir une rupture de stock mais Nintendo a fait savoir que les précommandes étaient pour l'heure supérieures à celles de la Wii qui s'est arrachée à l'époque.

Chaque lot Nintendo Switch comprendra : la console Nintendo Switch, une paire de manettes Joy-Con grises ou colorées selon le modèle, le support Joy-Con (qui crée une manette presque classique), la station d'accueil Nintendo Switch (qui permet d'accueillir l'écran pour charger la console ou passer en mode téléviseur), un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.

Entre 129 et 250 euros

La guerre des prix a fait rage jusqu'à une stabilisation du marché portant le prix de la console seule version grise ou rouge et bleue juste en dessous de la barre des 300 euros. La Fnac, Amazon, Darty, Auchan, Cdiscount (ce dernier offre même un cadre Zelda pour les amateurs)... Tous offrent désormais un prix de 299 euros pour la Switch sans jeu. Leclerc tente de remporter cette course à l’échalote pour "le prix le plus bas" en proposant la précommande à 293.50 euros.



Les boutiques traditionnelles proposent des offres de reprises qui peuvent satisfaire les joueurs souhaitant troquer leurs vieilles consoles contre un bon d'achat et donc faire baisser le prix de la Switch. Micromania a par exemple dévoilé son plan de rachat. Si vous acheter une switch et que vous revendez votre 3DS, vous devrez débourser 254.99 euros. En revanche si vous souhaitez vous débarrasser de votre PS4, la Switch ne vous coûtera que 129.99 euros. Tout dépendra du modèle de console cédé au magasin.

Des bundles et (quelques) jeux

Nintendo ne propose pas directement la vente de bundles, ces coffrets comprenant la console et le jeu dans un seul carton avec ses traditionnels goodies ou skins exclusives. Les revendeurs en revanche proposent presque tous d'acheter la console avec le prochain Zelda en une fois. Le jeu seul coûte un peu plus de 50 euros. L'achat groupé permet de faire quelques euros d'économie parfois mais en moyenne les bundles se vendent autour de 350 euros.

> The Legend of Zelda: Breath of the Wild - La Légende revient grandeur nature (Nintendo Switch)

Le jour de la sortie, la vaste majorité des joueurs devraient se ruer sur Zelda, mais il n'y aura pas que ce titre emblématique à se mettre sous la main. Neuf jeux sortiront le 3 mars. Les jeux de puzzle Human Resource Machine et Little Inferno le jeu de rôle néo-classique I Am Setsuna, Just Dance 2017 pour bouger dans son salon, Skylanders Imaginators, Super Bomberman R, World of Goo et 1-2 Switch des mini-jeux made in Nintendo qui ne seront pas sans rappeler Wii Sports : des jeux pour montrer certaines caractéristiques de la console. D'autres grands noms comme Mario Kart, Super Mario Odyssey, Xenoblades Chronicles 2, Fire Emblems... devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année afin d'enrichir un catalogue de départ famélique.

Volants, manette pro, protections...

La Switch s'accompagne de nombreux accessoires. Les joueurs qui ne veulent qu'une bonne vieille manette d'un bloc devront débourser 70 euros pour la Nintendo Switch Pro. Une paire de volants pour vous prendre pour des pilotes vous coûtera 15 euros. Une autre paire de Joy-Con pour jouer à plusieurs : 90 euros. Un support pour ces nouvelles Joy-Con ? Il faudra ajouter 30 euros. Si vous cassez ou perdez une de ces Joy-Con vous pourrez alors remplacer ces petits bijoux de détections des mouvements contre 55 euros. Chaque accessoire sera vendu séparément et pourrait constituer un bon moteur financier pour Nintendo sur le long terme.

Payer pour jouer en ligne

Révolution chez Nintendo : le "online" devient payant, comme chez les petits camarades de chez Sony ou Microsoft. L'abonnement pour profiter du mode mutiljoueur en ligne sera gratuit pour les premiers mois de la commercialisation de la console. Dès l’automne 2017, il faudra s’acquitter de quelques euros par mois pour profiter du jeu en ligne, d'une application mobile, d'un jeu mensuel téléchargeable (pour les amateurs de retrogaming qui veulent rejouer ou découvrir des titre de la Nes ou de la Super Nes) du chat vocal et de certains services exclusifs. Pour l'heure, les premières informations évoquent un tarif annuel de 2.000 à 3.000 yens. Reste à savoir comment Nintendo America et Europe feront leurs conversions.