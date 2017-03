Une pétition pour qu'Iris Mittenaere devienne la prochaine Marianne

et Claire Gaveau

publié le 02/03/2017 à 16:16

Iris Mittenaere sera-t-elle bientôt le visage de la France ? Une pétition en ligne a été lancée afin que la Miss France et récente gagnante du concours miss Univers deviennent la nouvelle Marianne. L'initiative est le fruit d'un retraité de 80 ans, habitant de Pecquencourt, une petite commune du Nord. S'il n'est pas forcément fan des concours de beauté, René Mercier est fier de la nouvelle miss Univers et entend bien le faire savoir.



Pas question cependant d'évoquer le simple physique de celle qui a été élue plus belle femme du monde. Iris Mittenaere incarne, à ses yeux, le visage de la France. "C'est un symbole. Elle est jolie, très cultivée. C'est flatteur pour la France", explique-t-il au micro de RTL revenant notamment sur les propos d'Iris Mittenaere qui souhaite "aider à la promotion de l'école chez les jeunes filles". Ce retraité veut dorénavant "cultiver le rêve". "Il y a eu Brigitte Bardot, Mireille Mathieu ou encore la présentatrice Évelyne Thomas. Iris mérite autant", lance-t-il.

Une initiative saluée par son ami et ancien camarade de combat, Johnny Mitteneare, grand-père de la nouvelle miss Univers. Fier de sa petite-fille, ce dernier assure pourtant qu'il ne s'attendait pas à une telle pétition en ligne. "Mais pourquoi ne serait-elle pas dans toutes les mairies de France ? Ça serait pas mal oui. Elle vit un rêve, elle est toujours aussi simple, elle est toujours ma petite fille. Un point c'est tout", conclut-il.



Si la pétition de René Mercier a déjà réunie plus de 2.200 signatures, le chemin est encore long avant de voir le visage d'Iris Mittenaere s'afficher dans toutes les mairies. C'est l'association des maires de France qui peut choisir, ou non, le prochain visage de la France. Une chose est sûre, il n'y a pas de règle établie concernant le choix des futures Marianne. Le rêve est donc toujours permis.

IMG_1222