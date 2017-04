Le journal de 18h : l’Outre-mer a commencé à voter

et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/04/2017 à 19:09

À la veille du premier tour de l’élection présidentielle en métropole, certains départements d'Outre-Mer votent aujourd'hui, ainsi que les Français d'Amérique. Les quelque 2.600 bureaux de vote d'outre-mer ouvrent peu à peu leurs portes de part et d'autre du globe. Le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle a débuté ce samedi 22 avril, avec Saint-Pierre-et-Miquelon qui a donné le coup d'envoi du scrutin à 8 heures, heure locale, midi heure de Paris



À 13 heures - heure de Paris -, la Guyane et les Antilles ont à leur tour ouvert leurs bureaux de vote. Si le scrutin pour cette première étape du scrutin présidentiel ne se déroule que dimanche 23 avril en France métropolitaine, il a lieu dès ce samedi dans une moitié des territoires ultramarins : Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et la Polynésie française ainsi que pour les Français habitant le continent américain. Au Canada, il y avait près de deux heures d’attente à l’entrée de certains bureaux de vote.

À écouter également dans ce journal

- Deux jours après l'attentat qui a coûté la vie à un gardien de la Paix sur les Champs-Élysées, les familles des policiers et gendarmes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour faire connaître leurs angoisses et leur mécontentement.

- Plusieurs marches pour la Science ont été organisées au travers du globe pour que les hommes politiques arrêtent de considérer les données scientifiques comme quantités négligeables.



- Depuis 17h, le Paris Saint-Germain accueille Montpellier. En menant 1 à zéro à la mi-temps, les Parisiens sont en passe de prendre pour la première de la saison la tête du classement. Le leader, Monaco, a cependant deux matchs en retard à jouer.



- En Ligue 2, Brest, le co-leader avec Strasbourg, a été battu à domicile par Amiens 3 buts à 2.



- En Fed Cup, les Françaises mènent 2-0 face à l'Espagne, en match de barrage après la victoire de Pauline Parmentier face à l'espagnole Sorribes.



- Ce samedi 22 avril, c'était aussi le "Disquaire Day", une journée pour mettre à l'honneur les disquaires -indépendants.