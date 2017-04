Gare du Nord : un homme armé d'un couteau provoque un mouvement de foule

publié le 22/04/2017 à 17:04

Un homme armé d'un couteau a été interpellé, alors qu'il s'approchait de gendarmes en patrouille, samedi 22 avril. Le voyant approcher, les forces de l'ordre ont alors sorti leurs armes, d'après BFMTV, et l'ont maintenu à distance avant de l'interpeller. Selon nos informations, il aurait été signalé par des usagers aux gendarmes, avant d'être arrêté. Un périmètre de sécurité a été installé.



Cette arrestation a provoqué un véritable mouvement de foule, deux jours après l'attentat, qui a coûté la vie à un policier sur l'avenue des Champs-Élysées. Sur place, les nouvelles sont rassurantes. Aucun blessé n'a été recensé et l'individu a été appréhendé et est actuellement entendu par un officier de police judiciaire.

BFMTV ajoute que l'homme, qui ne s'est pas montré menaçant, a affirmé aux enquêteurs qu'il se promenait avec un couteau à la main, "parce qu'il avait peur pour sa vie". Rien à signaler en revanche au niveau du trafic ferroviaire, qui n'a pas été impacté par ce fait divers.



Il n'y a pas de blessés. L'homme est actuellement entendu par un officier de police judiciaire. — Arnaud Tousch (@nanotousch) 22 avril 2017