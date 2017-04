Un internaute menace de se suicider, Twitter se mobilise pour le sauver

publié le 22/04/2017 à 16:38

Il arrive parfois que les réseaux sociaux révèlent les plus beaux aspects de la nature humaine. Ce fut le cas vendredi 21 avril, lorsque de très nombreux utilisateurs de Twitter se sont mobilisés pour venir en aide à un internaute en détresse.



Il est 21h42 lorsqu’un jeune homme se présentant sous le pseudonyme de Julien poste un message en indiquant sa volonté de se suicider. "Cher twitter. Cette fois j'ai décidé d'en finir. Je vais prendre assez de cachets pour m'endormir pour toujours. Adieu à tous", lance cet utilisateur qui se présente comme "Niçois trentenaire", "supporter de l'OGC Nice" ou encore "traducteur de formation" et "responsable de secteur dans le Service à la personne".

Aussitôt de très nombreux "twittos" vont se mobiliser pour tenter d’établir le dialogue avec le jeune homme, dont certaines personnalités connues comme le journaliste de France 3 Samuel Etienne qui a répondu : "Julien, je vois que tu me suis... On parle en mp (message privé, ndlr) s'il te plait ???". En tout plus de 300 personnes tentent de lui répondre pour le dissuader de commettre l’irréparable.

Cher twitter. Cette fois j'ai décidé d'en finir. Je vais prendre assez de cachets pour m'endormir pour toujours. Adieu à tous. — Julien (@julien06200) 21 avril 2017

Vers 22h20, les internautes sont parvenus à l’identifier et ont pu communiquer son adresser aux secours. C’est encore Samuel Etienne qui donne des nouvelles rassurantes sur le sort du jeune homme. "Julien est pris en charge par les pompiers et emmené vers l'hôpital Pasteur". L’affaire était d’autant plus préoccupante que le jeune homme avait déjà fait une tentative de suicide en octobre dernier, rapporte Nice Matin.

@Hmz94Fessi @lmgaveriaux @alimoufh Julien est pris en charge par les pompiers et emmené vers l'hôpital Pasteur — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) 21 avril 2017