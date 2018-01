publié le 21/01/2018 à 18:56

La situation n'est pas encore critique, mais elle est très préoccupante sur le front des inondations. Une quinzaine de départements sont en alerte orange pour inondations et crues. Plusieurs bassins, fleuves ou rivières sont sous surveillance : la Seine, la Marne, l'Yonne, la Meuse, la Dordogne, l'Aveyron ou le Gave d'Oloron dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la conséquence des pluies très abondantes de ces dernières semaines. Un département est particulièrement touché, la Haute-Marne.



Dans Joinville, une seule route est barrée pour l'instant mais ce sont plus ou moins tous les villages en aval, aux abords de la Marne, qui sont concernés. A Curel, un habitant surveille le niveau de l'eau car les prés tout autour de sa maison sont inondés : "Il y a un endroit où il y a presque 60 centimètres d'eau", explique-t-il. Deux maisons plus loin, la vie d'un riverain est empoisonnée à cause des égouts : "L'eau est en crue, il y a un trop plein et la Marne rentre dans les égouts. Les pompes ne fonctionnent pas".

La prefecture prévient que le pic arrivera lundi 22 ou mardi 23 janvier. La Marne va encore monter et la Meuse est toujours sous surveillance. En Alsace, c'est l'Ill qui donne bien du souci. La préfecture du Bas-Rhin a annoncé qu'elle pourrait mettre en eau lundi 22 janvier le Polder d'Erstein, 600 hectares de terre capables de stocker 8 millions de mètres cube d'eau pour protéger Strasbourg.

À écouter également dans ce journal :

- En Allemagne, l'idée d'une coalition entre le SPD et le CSU a progressé ce dimanche 21 janvier. Les socio-démocrates ont approuvé l'idée d'une coalition avec Angela Merkel. L'Allemagne n'a plus de gouvernement depuis septembre.



- Alain Devaquet, ancien ministre RPR, est décédé à l'âge de 75 ans.



- La situation est toujours aussi tendue dans les prisons. Les centres pénitentiaires de Borgo et de Bordeaux-Gradignan étaient totalement bloqués ce dimanche 21 janvier.



- Faut-il punir davantage les consommateurs de cannabis ou privilégier la lutte contre les trafiquants ? Une mission d'information parlementaire rendra mercredi 24 janvier un rapport au Premier ministre.



- Valérie Pécresse a annoncé sur RTL vouloir expérimenter en région parisienne des arrêts à la demande des autobus entre chaque station.



- Un millier d'opposants à l'avortement et la PMA ont défilé dans Paris. Une manifestation contre Donald Trump a aussi eu lieu non loin, dans les rues de la capitale.



- Plusieurs pays demandent à la Turquie de faire preuve de retenue en Syrie. Pour Florence Parly cela ne peut que nuire à la lutte contre Daesh.



- Les obsèques de Paul Bocuse, décédé le 20 janvier à l'âge de 91 ans, auront lieux à Lyon vendredi 26 janvier.



- Ce dimanche 21 janvier, Lyon affronte le Paris-Saint-Germain.



- L'ancien joueur du FC Nantes Philippe Gondet est décédé à l'âge de 75 ans. Il était le meilleur buteur du club.



- Nouvelle victoire pour Martin Fourcade, qui a remporté la mass start d'Antholz-Anterselva.