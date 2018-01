Cannabis : Valérie Pécresse dit "oui à une amende forfaitaire délictuelle"

publié le 21/01/2018 à 15:31

Vers un assouplissement de la loi pour les consommateurs de cannabis ? Un rapport parlementaire, qui sera présenté en commission des lois mercredi 24 janvier, préconise de passer de la réponse pénale à la simple contravention pour ceux qui consomment pour la première fois. Cette mesure semble aller dans le sens de la politique voulue par Valérie Pécresse sur cette question. "Concrètement je suis contre la dépénalisation, mais je suis pour des amendes forfaitaires délictuelles", réagit la présidente de la région Île-de-France, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 21 janvier.



Avec cette nouvelle mesure, promesse d'Emmanuel Macron, les usagers pourraient être sanctionnés par une simple amende comprise entre 150 et 200 euros et éventuellement assortie de poursuites. Cela permettrait aux forces de l'ordre de concentrer leurs efforts sur la lutte contre les trafics. "Je suis contre la levée de l'interdiction parce que c'est dangereux, mais pour des sanctions efficaces", affirme Valérie Pécresse.

"Oui à cette amende forfaire délictuelle parce que, dans certains cas, on saura que ceux qu'on a pris comme consommateurs sont en réalité des dealers, on aura besoin de poursuivre des enquêtes, aller démanteler des réseaux. Il faut que, pour certains consommateurs qui sont en réalité plutôt des trafiquants, l'on puisse poursuivre des enquête", poursuit l'élue.

700.000 consommateurs quotidiens

Une amende forfaitaire, comment cela fonctionne ? "Un peu comme les contraventions de permis de conduire, illustre Valérie Pécresse. Au début vous avez une amende et après, si jamais vous commettez des délits, à ce moment-là vous rentrez dans le système judiciaire." "Le produit de cette amande devrait aller à mon sens à la construction de centres de désintoxication et de lutte contre les addictions qui sont complètement démunis, en Île-de-France par exemple mais dans toute la France, à traiter les problèmes", affirme l'élue.







Valérie Pécresse appelle à "un grand débat national sur le cannabis". "La sanction est un petit aspect du sujet. Il y en a plein d'autres : comment on prévient l'usage des drogues à l'école ? Comment est-ce qu'on lutte contre les addictions ? Quelles structure de santé mettre en place pour aider ces jeunes qui bousillent leur vie parce qu'ils sont en échec solaire à cause de leurs addictions ?"



La mesure étudiée mercredi 24 janvier en commission des lois, si elle s'applique en principe à tous les stupéfiants, concerne dans les faits les usagers du cannabis, dont le nombre, en augmentation constante en France, avoisine les 700.000 consommateurs quotidiens.