publié le 21/01/2018 à 11:15

Éveline de Rennes m'a écrit hier pour me demander : "Que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont pourquoi on n'a pas su garder propre cette planète ?" Alors Éveline, il faudra leur répondre : "pourquoi on aurait dû garder la planète propre alors que vous n'êtes même pas fichu de ranger votre chambre ?" Mais c'est vrai que mon rôle, c'est de faire des blagues sur l'écologie, pas d'être pessimiste, alors je vous ai écrit des blagues sur la pêche électrique qui détruit les océans et qui vient d'être interdite, vous êtes prêts ?



Il ne faut pas s'étonner qu'avec la pêche électrique, on faisait des bonnes prises..! Le problème, c'est qu'au bout d'un moment les poissons n'avaient plus des branchies, mais des branchements...! Je pense que ceux qui ont inventé la pêche électrique ont voulu profiter du fait que dans la mer, il y a beaucoup de courant..!

Je suis à mon max là. Au passage, c'est très bien qu'au Parlement ils l'aient interdite, ça abîmait les profondeurs, or il faut faire avec les océans ce que NRJ 12 ne fait pas avec ses émissions, il faut soigner le fond. Après c'est bien de voir que l'humanité commence à se poser des questions.

Jeudi ont débuté les états généraux de la bioéthique. Au menu : PMA, donc ça Bernard ça ne vous concerne pas. En revanche il y a eu aussi accompagnement de la fin de vie aussi, donc ça, ça vous concerne plus. Mais il n'y a toujours pas eu d'atelier sur le thème : "les candidats de la télé-réalité peuvent-ils se reproduire entre eux, au risque d'entraîner une grave dégénérescence des compétences intellectuelles de l'espèce humaine ?" Ça me semble pourtant être un enjeu majeur.

Un an de Trump, une vaste blague ?

Concernant le premier anniversaire de Trump à la Maison Blanche, je me dis que Christophe Colomb n'aurait pas dû découvrir l'Amérique. Au passage, je ne pense pas non plus qu'il aurait dû se reproduire, parce que je ne suis pas fan de son arrière-petit-fils, Gérard Collomb. Mais revenons-en à Trump, car ce n'est pas brillant. Il a quand même été obligé de préciser : "Je ne suis pas raciste." Entre nous c'est aussi plausible que s'il avait déclaré : "Je suis bien coiffé." Niveau politique international, c'est la cata. Pour Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, l'offre de paix de Trump est : "la claque du siècle". Ça se voit qu'il n'a pas vu le résultat de Benoît Hamon à la présidentielle.



Il y a un artiste qui a projeté la semaine dernière l'inscription "pays de merde", sur la façade de l'hôtel de Trump à Washington. C'est un peu comme si en France quelqu'un inscrivait "croquignolesque", sur la façade de l'Élysée. Mais Trump a passé un test cognitif, qui prouve qu'il a une bonne santé mentale. C'est un test qui consistait notamment dans le fait de donner la date du jour, et de dessiner un cube. En fait ça s'appelle cognitif, parque les médecins, leur crédibilité, ils s'en cognent. Trump fait partie de ces choses, dont on se demande comment elles sont arrivées là, comme la salmonelle chez Lactalis, ou la voisine dans le lit de mon ex en octobre 2014.



Surtout que la salmonelle contrairement à Trump on cherche à s'en débarrasser. Des perquisitions ont eu lieu. Après ils sont bien gentils les policiers, mais déjà qu'ils n'ont pas retrouvé Xavier Dupont De Ligonnès, alors une proto-bactérie de moins d'un micromètre de diamètre, bon courage.



Bref entre Trump et la fin du monde, je pense qu'il faut profiter de la vie. Aujourd'hui c'est la journée internationale des câlins, je vais donc de ce pas aller prévenir Vincent Perrot. Et je voudrais passer un petit coucou à une auditrice qui s'occupe des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui m'a écrit ce matin sur Twitter. Donc un gros bisou à Anne et bravo pour ce qu'elle fait.