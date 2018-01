publié le 21/01/2018 à 09:03

Force Ouvrière et la CGT avaient annoncé rejeter les propositions du ministère de la Justice. Mais samedi 20 janvier au soir, le syndicat Ufap-Unsa a précisé qu'il ne signerait pas le protocole d'accord sur les prisons, après consultation de sa base. Le malaise est profond et les gardiens veulent du concret pour une profession qu'ils considèrent comme sinistrée. Nicolas Christy, du syndicat des surveillants SPS a livré son sentiment à RTL.



"Ce projet, il est complètement insuffisant dans le sens où il ne répond pas du tout aux attentes du personnel. Il n'attaque pas le mal par la racine. Le métier de surveillant pénitentiaire n'est plus attractif, on peut promettre 1.100, 2.000, ou 7.000 postes, le problème c'est que l'on n'arrive pas à recruter", déplore cet homme qui travaille à la prison de Muret en Haute-Garonne.

Selon lui, l'attractivité du métier est en berne, notamment en raison des trop bas salaires. "Aujourd'hui le métier n'est pas attractif parce qu'un agent débute avec 1.400 euros. Pour les conditions de travail que l'on a avec un agent qui est tout seul sur une coursive avec 120 détenus, on n'a pas envie d'y aller", explique-t-il.

"Aujourd'hui les agents font des heures supplémentaires tout le temps et n'ont plus de vie familiale. Vous avez énormément de démissions, parce que quand les agents voient les conditions de travail, ils s'en vont", conclut le syndicaliste.

