La popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe plonge

Édouard Philippe et Emmanuel Macron, le 23 mai 2017 à Paris

et AFP

publié le 23/07/2017 à 04:00

"Certaines périodes nécessitent l'impopularité, on ne doit pas se plier à la dictature d'être aimé", philosophait François Hollande, le détenteur du record d'impopularité des présidents de la Ve République. Des paroles qui sont peut-être parvenues jusqu'aux oreilles de son successeur, Emmanuel Macron dont la cote de popularité est en forte baisse en juillet, avec 54% de satisfaits soit dix points de moins qu'en juin, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD) du 23 juillet.



Le Premier ministre Édouard Philippe enregistre également un chute de huit points sur la même période, passant de 64% à 56% de satisfaits. Pour le président Macron, 47% des sondés se disent "plutôt satisfaits (54% en juin) et 7% sont "très satisfaits" (10% en juin). Simultanément, le total des mécontents passe de 35% à 43% de juin à juillet, se répartissant entre "très mécontents" (15% en juillet, contre 12% en juin) et "plutôt mécontents" (de 23% à 28%). 3% des sondés ne se prononcent pas contre 1% le mois dernier.

Pour le chef du gouvernement Édouard Philippe, 52% des sondés se montrent "plutôt satisfaits" (59% un mois plus tôt) et 4% se disent "très satisfaits" (-1%). Chez les mécontents, 27% se disent "plutôt mécontents (+3%) et 10% "très mécontents" (+2%). Le taux des personnes interrogées ne se prononçant pas passe de 4% à 7%.