Loire : un enfant de 11 ans fait une chute mortelle à VTT

et AFP

publié le 23/07/2017 à 18:31

Un garçon de 11 ans qui effectuait une descente à VTT en bordure des pistes de la station de Chalmazel (Loire), est mort samedi 22 juillet des suites de ses blessures.



Le pronostic vital de l'enfant originaire de Charente-maritime était déjà engagé lorsqu'il a été transporté par hélicoptère au CHU de Saint-Étienne depuis cette station de ski des monts du Forez. C'est son père, avec qui il effectuait une descente sur des chemins rocailleux en bord des pistes, qui l'a retrouvé inanimé et a effectué un premier massage cardiaque.

Une enquête a été confiée à la gendarmerie et une autopsie sera réalisée en début de semaine pour connaître les causes précises de la mort de l'enfant qui portait des traces de blessures au thorax et au visage. En vacances chez ses grands-parents, le jeune garçon portait les équipements adéquats à la pratique de ce sport.