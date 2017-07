Un étudiant vietnamien fabrique un bras robotisé pour personnes handicapées

publié le 23/07/2017 à 16:14

Le progrès est sans borne, mais son coût ne le laisse souvent accessible qu'à une frange aisée de la population. Fort de ce constat, le jeune Pham Huy, un lycéen de la province de Quang Tri, au Vietnam, a décidé de créer un bras robotisé pour démocratiser les prothèses pour handicapés. Après de nombreuses années de recherche, il a développé seul ce projet, soutenu par ses amis et ses professeurs, comme le raconte Le Courrier du Vietnam.



Congratulé de part et d'autre et auréolé de plusieurs prix pour la mise au point de son bijou de technologie, Pham Huy a été envoyé aux États-Unis par le ministère de l’Éducation et de la formation vietnamien. Là-bas, il a reçu le troisième prix au concours scientifique Intel ISEF 2017 organisé du 13 au 19 mai en Californie.

Après avoir élaboré plusieurs pièces robotiques, Pham Huy a peu à peu mis au point son produit. Soutenu par des scientifiques de sa région et ses professeurs. "Le Vietnam (...) compte de nombreuses personnes handicapées, victimes de bombes, de mines, d’accidents de la circulation... mais peu disposent d'outils d’assistance dans leurs activités quotidiennes, explique Pham Huy au Courrier du Vietnam. J’ai regardé un programme télévisé parlant d'un bras robotisé pour les handicapés fabriqué par un Américain lorsque j’étais en 8e classe (vers 13 ans, ndlr). Le prix de ce bras étant trop élevé par rapport au revenu des Vietnamiens, j'ai eu l’idée de le fabriquer", raconte-t-il.



Si les distinctions contribuent à faire connaître son invention, Pham Huy a déjà en tête de le développer au plus grand nombre. "J’espère qu’un individu ou qu’un collectif se joindra à moi pour développer ce produit, afin qu’il puisse être largement utilisé par les handicapés", confie-t-il dans Le Courrier du Vietnam.