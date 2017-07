publié le 23/07/2017 à 17:54

Vladimir Poutine se laisse régulièrement aller à l'ironie lorsque les questions qui lui sont posées abordent des sujets sensibles. Samedi 22 juillet, le président russe n'a pas hésité à en user lors de A Grown-up conversation with Vladimir Putin, séance de questions-réponses avec de jeunes russes, organisée à Sotchi sur les bords de la mer Noire.



"Que prévoyez-vous de faire une fois que vous aurez quitté la présidence ?", lui a demandé un jeune homme. Sans prendre un moment de réflexion, Vladimir Poutine a habillement su se tirer de cette posture délicate. "En fait, je n'ai pas encore décidé si je laisserai le poste de président ou non !", a-t-il lancé, l'air détendu et la chemise légèrement ouverte.

Cette réponse a provoqué les rires et les applaudissements du public. "Ce n'est qu'après avoir trouvé la réponse à cette question que je pourrai réfléchir à la prochaine étape", a ajouté Vladimir Poutine, visiblement fier de son effet.

Arrivé au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine n'a pas encore annoncé s'il briguera un quatrième mandat lors de la présidentielle prévue en mars et avril 2018. Même si sa candidature semble quasi certaine, le président russe maintient le suspense.



"Il y a encore du temps avant le début de la campagne électorale, on verra", avait-il répondu à Oliver Stone qui avait réalisé un long documentaire sur le leader russe.