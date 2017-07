Emmanuel Macron et Nadine Morano au Parlement européen le 1er juillet 2017

publié le 23/07/2017 à 17:04

Nadine Morano ne transige pas sur l'image de Nicolas Sarkozy, et ce n'est pas parce qu'il est président qu'Emmanuel Macron échappe à sa vigilance. La députée européenne a été vexée que le chef de l'État ne cite pas l'ancien président (2002-2007) lors d'un hommage rendu à Helmut Kohl le 1er juillet dernier au Parlement européen, et n'a pas manqué de le lui faire savoir. "Ce n’est pas bien de ne pas avoir cité Nicolas Sarkozy. Il y a un protocole à respecter !", l'a-t-elle interpellé.



L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy était présent dans l'assemblée, mais ce n'est visiblement pas lui qui a été le plus vexé par cette omission. Selon Le Journal du Dimanche, Nadine Morano a fondu sur Emmanuel Macron "sitôt la cérémonie terminée" pour lui faire savoir son mécontentement.

Mais tout s'est depuis arrangé entre les deux hommes. Les Macron ont reçu les Sarkozy à dîner au cours du mois de juillet à l'Élysée, le chef de l'État a pris l'avion avec son prédécesseur pour se rendre à Nice le 14 juillet, et Nicolas Sarkozy serait quant à lui "bluffé" - selon l'un de ses proches qui se confie au JDD - par le nouveau président de la République. De quoi ravir Nadine Morano, qui regarde cette proximité "avec satisfaction" selon Le Journal du Dimanche.