Procès Merah : Latifa Ibn Ziaten porte plainte pour "violences volontaires"

publié le 08/11/2017 à 17:01

Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire assassiné par Mohamed Merah en 2012, a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour "violences volontaires" le 7 novembre, rapporte le Parisien. Portée par les avocats de la victime, la plainte évoque une "incapacité totale de travail de six jours" constatations médicales à l’appui, précise le quotidien.



L'incident à l’origine de la procédure remonte au 2 novembre, au dernier jour du procès d'Abdelkader Merah. Vers 16h40, alors que Latifa Ibn Ziaten regagne la salle d'audience, au milieu de la foule, pour entendre le verdict, elle est bousculée à l’épaule par un homme portant une casquette sombre. Ce dernier lui saisit ensuite le bras gauche, avant qu'un officier de sécurité n'intervienne et ne raccompagne l'homme en bas des marches, sans pour autant l'interpeller. Le Parisien indique que la plainte évoque le fait que Latifa Ibn Ziaten aurait pu être confondu avec la mère de Mohamed et Abdelkader Merah.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer s’il s’agit d’un acte volontaire comme l’affirme la victime ou si le geste est accidentel. L'enquête devrait être rapide puisque l'incident a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La vidéo de la scène a par ailleurs été fournie aux autorités, précise le Parisien.