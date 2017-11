publié le 08/11/2017 à 11:44

On l’a surnommé le Louvre des Sables, le projet a été lancé en 2005, il a suscité controverses et polémiques... Son ouverture était prévue en décembre 2012, puis en 2015, le Louvre Abu Dhabi est finalement inauguré ce soir par le président de la République Emmanuel Macron, avant d’ouvrir ses portes au public le 11 novembre.



Nous avons visité ce premier musée universel du 21 siècle, qui fait la fierté des 700.000 émiriens. Le résultat est exceptionnel. Le musée présente un certain nombre de chefs-d’œuvre, de l’Antiquité à nos jours. Et contrairement à ce qu’on a pu dire, il y a des nus, des vierges, des christs, des thoras. Et même une page du Coran Hijazi, le plus ancien des Corans.

Même si l’attraction première du Louvre Abu Dhabi demeure son architecture, bluffante. Avec sa coupole ajourée de 7.500 tonnes qui semble léviter à 37 mètres au-dessus du sol imaginée par Jean Nouvel. Mais dès que l’on franchit le grand vestibule du musée on est subjugué tant par la qualité des 600 œuvres exposées que par leur scénographie.

Un patrimoine commun

300 œuvres appartiennent au Louvre Abu Dhabi, le musée constitue sa propre collection ... et 300 autres sont prêtés par treize musées français pour dix ans. L’originalité, c’est que les pièces sont exposées en fonction de thèmes universels, communs à toutes les civilisations. L’objectif des commissaires étant de montrer ce qui, d’un continent à l’autre, d’une époque à l’autre et d’une culture à l’autre, constitue le patrimoine commun.

Reste à savoir quel public sera attiré. Ce qu’on peut dire, c’est que les 5.000 billets mis en ligne pour le premier jour d’ouverture au public, c’est-à-dire le 11 novembre, ont été vendus en quelques heures. Il semble donc qu’il y ait un public. Il y a quatre millions de touristes qui viennent chaque année à Abu Dhabi. Même si n’est pas leur nombre qui fera la valeur, l’intérêt, l’utilité de cette fantastique entreprise. Les Émiriens l’ont fait. Et advienne que pourra.