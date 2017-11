Transfert d'argent sur Messenger : "On peut se faire rembourser en quasi temps réel", explique David Marcus

avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/11/2017 à 17:10

C'est la grande nouveauté de Facebook. Le réseau social a annoncé mardi 7 octobre que ses utilisateurs pourront bientôt verser des sommes d'argent directement via la messagerie Facebook, Messenger. David Marcus, responsable Messenger chez Facebook explique que "l'intérêt est la possibilité de se payer les uns les autres dans le contexte de la conversation".



Désormais, on pourra demander un remboursement et recevoir un paiement directement sur l'application, en rentrant seulement son numéro de carte bancaire. "C'est une vraie révolution en termes de faciliter d'utilisation sans bien sûr sacrifier la sécurité dans l'expérience", a assuré David Marcus.

Ce système de paiement existe depuis déjà deux ans aux États-Unis. Elle est d'abord testé pendant six semaines en France par un nombre limité d'utilisateurs avant d'être généralisée. "Il y a le même niveau de sécurité que sa banque. (...) Les sommes limites sont fixées par la banque", commente le responsable de Messenger.



Et d'après l'utilisation qu'en font les américains, la plupart des utilisateurs se servent de cette fonctionnalité pour "rembourser le restaurant de la veille, pour faire un cadeau en commun, ou acheter des billets pour un concert", expose-t-il.