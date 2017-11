Faute de chauffage, un lycée de l'Ain obligé de fermer ses portes

publié le 08/11/2017 à 17:07

Chômage technique. Les lycéens et enseignants d'un lycée d'Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l'Ain, ont été priés de rester chez eux après la panne du système de chauffage, a rapporté mardi 7 novembre France 3 Auvergne-Rhônes-Alpes.



"L'ambiance était tellement glaciale qu'il était impossible de ne pas grelotter. Il faisait presque plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur", précise le médial local. Une situation impossible et inacceptable pour le proviseur de l'établissement qui a alors décidé de renvoyer chez eux les 1.900 élèves lundi 6 novembre. Et ce jusqu'à nouvel ordre.



Surtout que le problème n'est pas nouveau. Dès le mois d'avril dernier, le proviseur de l'établissement avait anticipé et signalé ces problèmes. Si l'alerte avait été lancée, aucune procédure n'avait cependant été mise en place pour remplacer ce chauffage vieillissant.