Le journal de 18 h : un coup de rabot sur l'assurance maladie à venir ?

publié le 22/10/2017 à 18:59

Invitée du Grand Jury ce dimanche 22 octobre, Agnès Buzyn a posé un diagnostic sévère des finances de l'assurance maladie. "Il y a une marge de manœuvre énorme sans toucher à l'égalité des chances¿: 30¿% des dépenses de l'assurance-maladie ne sont pas pertinentes", a assuré la ministre de la santé.



Parmi les objectifs, augmenter l'ambulatoire. "L'objectif est qu'en 2022, sept patients sur dix qui entrent à l'hôpital le matin en sortent le soir, contre cinq aujourd'hui", a détaillé la ministre. Si on cherche des lits actuellement dans les hôpitaux, "ce n'est pas parce qu'il en manque mais parce qu'on garde inutilement des malades pour faire du chiffre", a fustigé Agnès Buzyn.

En cause, selon elle, la gestion des hôpitaux, obligés de "penser comme une entreprise qui doit faire du chiffre". Interrogé par le Grand Jury de RTL, la ministre n'a toutefois pas donné de chiffres précis concernant la fermeture de ces nouveaux lits.

À écouter également dans ce journal :

