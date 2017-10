Fermeture de lits dans les hôpitaux : Buzyn refuse de donner des chiffres

publié le 22/10/2017 à 15:24

"La santé n'est pas un marché". Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 22 octobre la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn est montée au créneau pour dénoncer des discours entendus dans certains centres hospitaliers. "Aujourd'hui j'entends des directeurs d'hôpitaux me parler de parts de marché, mais la santé n'est pas un marché. Il faut revenir au bon sens", s'est agacée la ministre.



Si on cherche des lits actuellement dans les hôpitaux, "ce n'est pas parce qu'il en manque mais parce qu'on garde inutilement des malades pour faire du chiffre", a fustigé Agnès Buzyn. Pour la ministre, "il faut qu'on arrête d'obliger les hôpitaux à penser comme une entreprise qui doit faire du chiffre. Notre métier de soignant c'est de bien soigner, pas d'avoir des lits en plus pour faire de l'activité", a martelé la ministre de la Santé.

Fermer des lits pour privilégier l'ambulatoire

Agnès Buzyn a d'ailleurs rappelé sa volonté de fermer plus de lits dans les hôpitaux, alors que 16.000 ont déjà supprimés entre 2015 et 2017. "On peut aller plus loin sur l'ambulatoire", explique-t-elle. Elle précise par exemple que dans certains cas, comme celui de la pose d'une prothèse de la hanche, "on peut faire sortir les gens beaucoup plus tôt". "J'ai vu trop de gens hospitalisés pour rien", déplore la ministre.

En revanche, elle n'a pas donné de chiffres précis concernant la fermeture de ces nouveaux lits. "Je ne sais pas, mais je sais que l'on a d'énormes marges de progrès". Pour mener cette "révolution douce" et pouvoir réaliser des économies, Agnès Buzyn a également émis le souhait de voir les Français "moins recourir aux urgences hospitalières".



"Nous sommes en train de repenser une réforme cohérente du système de santé", a-t-elle déclaré. "Aujourd'hui, 30% des dépenses de l'Assurance maladie sont inutiles. Par exemple lors de parcours de soins, des actes inutiles sont prescrits alors qu'il y a des normes de prise en charge", ajoute la ministre. Pour remédier à ce problème, Agnès Buzyn propose par exemple une meilleure formation des médecins et de meilleurs contrôles.