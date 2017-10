VIDÉO - OM-PSG : "Je pense que Paris va être en difficulté", lance Pascal Praud

publié le 22/10/2017 à 16:28

En dépit du gouffre qui s'est créé entre les deux clubs depuis le rachat du PSG par les Qataris, de l'écart supposé entre les deux effectifs cette saison, des propos de certains Parisiens sur un "match comme un autre", ce Marseille-Paris version 2017-2018 au Vélodrome réveille toujours la passion. Il s'agit bien sûr du principal sujet de discussion de l'équipe de "On refait le match" avant l'événement.



Autour de Sébastien Tarrago (L'Équipe), Raymond Abou, Dave Appadoo (France Football), Éric Silvestro (RTL) et Daniel Hechter (fondateur du Paris Saint-Germain), Pascal Praud s'interroge sur les chances de l'OM sur cette rencontre de clôture de la 10e journée de Ligue 1, dimanche 22 octobre (21h). Et pour le journaliste, "Paris va être en difficulté", notamment parce que le match se joue au Vélodrome et non au Parc des Princes.

Autres sujets abordés dans cette émission, la situation de Monaco, de Rennes, la commission de discipline de la LFP "qui ne sanctionne plus" et Karim Benzema, qualifié de joueur "surcoté" par l'ancien international anglais Gary Lineker. "Une honte", a rétorqué Zinédine Zidane, assurant que l'avant-centre français était "le meilleur" à son poste, "et de loin".